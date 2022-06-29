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İbrahim Kutluay'dan Muğlaspor'a kupa

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İbrahim Kutluay'dan Muğlaspor'a kupa

Muğlaspor U12 basketbol takımı, Bodrum'da gerçekleşen Ege Basketbol Turnuvası'na katıldı.

Muğlaspor U12 basketbol takımı, Bodrum'da gerçekleşen Ege Basketbol Turnuvası'na katıldı. Turnuvada 6 karşılaşmaya çıkan yeşil-beyazlılar, şampiyonluk kupasını Türk basketbolünün efsane ismi eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan aldı.

Seneye katılacakları U14 ligine hazırlık amaçlı bir turnuva olduğunu dile getiren Antrenör Kemal Partal, "Maç eksiğimizi gidermek ve tecrübe kazanmak için turnuvaya katıldık. Bu yaz döneminde hazırlık maçları ve günde iki antrenmanla iddialı bir takım olarak lige hazır olmak istiyoruz. Bütün hedefimiz önümüzdeki sezon için lige tam anlamıyla hazır olmak" dedi.

Turnuvada kaybedilen maçları iki-üç sayı gibi az farklarla kaybettiklerini dile getiren Partal, "Oynadığımız takımlar İstanbul ve Bursa'dan gelen takımlardı. Bir sezonda 40-50 maç ortalamasıyla ligi bitirmişler. Tecrübeli ve iyi takımlarla oynadık. Biz de sıkça hazırlık maçları oynayarak ve yaz boyu yapacağımız antrenmanlarla eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız" dedi - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Kutluay basketbol Bodrum Ege Spor Haberler

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