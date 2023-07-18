İbrahim Kaya, Erbaaspor ile anlaştı

23 Elazığ FK'nın başarılı kanat oyuncusu İbrahim Kaya, yeni sezon için TFF 3. Lig ekibi Erbaaspor'la anlaşmaya vardı.

23 Elazığ FK'nın başarılı kanat oyuncusu İbrahim Kaya, yeni sezon için TFF 3. Lig ekibi Erbaaspor'la anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig son iki sezonu 23 Elazığ FK'da geçiren başarılı kanat oyuncusu İbrahim Kaya, yeni sezon için TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'la el sıkıştı. Elazığ ekibiyle yollarını ayırdıktan sonra bir çok takımın teklifte bulunduğu 22 yaşındaki oyuncu tercihini Erbaaspor'dan yana kullandı. Geçtiğimiz sezon 23 Elazığ FK formasıyla 32 maçta sahada olan İbrahim, 10 gol, 3 asistle oynamıştı ve takımın kümede kalmasında başrol oynamıştı. - ELAZIĞ