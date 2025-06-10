İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
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Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, transfer gündemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, öncelikli olarak kaleci transferini çözme hedefinde olduklarını belirtti ve ''Şampiyonlar Ligi ilk maçına yeni bir kaleciyle çıkacağız.'' dedi.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, başta kaleci olmak üzere yeni transferler hakkında konuştu.

"ÖNCELİK KALECİ TRANSFERİ''

Yeni kaleci transferi hakkında açıklamalarda bulunan İbrahim Hatipoğlu, "Türk oyuncularımızın sözleşmeleriyle ilgili yenilemeleri yaptık. Önemli olan kadroyu muhafaza etmek ve takviyeler yapmak. Çalışıyoruz. Geçmiş yıllara göre daha geniş zamanımız var. İlk Avrupa maçımız eylül ayında. Fırsat transferleri deyip işi son ana bırakmak doğru olmaz. Kaleci konusunu öncelikle çözmemiz gerekecektir." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇINA YENİ KALECİYLE ÇIKACAĞIZ"

Hatipoğlu, kaleci transferinde taraftarlarına seslenerek "Şampiyonlar Ligi ilk maçına yeni bir kaleciyle daha çıkacağız." şeklinde konuştu.

"4 YA DA 5 OYUNCU"

Genel transferler hakkında da konuşan İbrahim Hatipoğlu, "4 ya da 5 oyuncu, Galatasaray'ın ihtiyacını karşılayacak sayı. Transfer dinamik bir süreç. Başladığınız noktada planlar gelenler gidenlere bağlı olarak devam ediyor. 3. yılı tamamlamış, oturmuş bir kadro var. Sil baştan kadro yaptığınız zaman, takımın oturması bir zaman istiyor." yorumunda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDemirkan:

Cenk Ergün olmadan büyük transfer işi zor Başkanı bile ikna edecek kimse yok. Sponsor efsanelerle falan olmaz bu iş. Transfer dönemi sonunda bu yazdığım bir köşede bulunsun.

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