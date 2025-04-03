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İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş

İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Salı günü polemik yaşadığı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderen Ilıcalı, "Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'ya 'istediği kadar televizyonları dolaşıp konuşabilir' şeklinde meydan okudu.

Süper Lig devi Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, "Buraya çok güzel bir atmosferde geldik. Çok eziyet çekti seyircilerimiz. Buraya giriş çıkış hakikaten zor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Salı günü polemik yaşadığı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da mesaj gönderen Hatipoğlu, "Ben konuşmak istemiyorum. Bugün sahada oyuncularımız çok güzel konuştu. Kadıköy'e yine kepenk indirttiler. Acun Ilıcalı bundan sonra istediği kadar televizyonları dolaşıp konuşabilir. Meydan onun olsun." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

acun çok iticisin

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

doğru demiş. önceki derbiden sonra kanal kanal gezip zırlıyordu. buyursun konuşsun.

Yorum Beğen71
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Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Acun simdi kafayi kuma gömer, taa Fener bir Mac kazanana kadar sonra hemen cikar ortaya

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Acun yüzünden, ALİ KOÇ ülkedeki sempatisini kaybetti,

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHodemmi 042:

en iyi yaprigi şey zaten

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ben ne kadar Galatasaraylı taniyorsam bu Acun'un yüzünden tüm Galatasaraylilar Ali Koç'un mensubu olduğu şirketlerin ürünlerini almıyor ve almayacağını belirtiyor.

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