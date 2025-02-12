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İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Mehmet Büyükekşi için harekete geçti

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hacıosmanoğlu, daha önce Büyükekşi hakkında "Mali genel kurulda 5,9 milyon TL artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun 278 milyon TL eksi olduğu ortaya çıktı. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" demişti.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre federasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"OYNAMA YAPILMIŞ, BU BİR SUÇ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mali tablosuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon TL artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun 278 milyon TL eksi olduğu ortaya çıktı. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Mehmet Büyükekşi için harekete geçti
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıValorant null:

Ali Koç ne söylerse yapıyor. Çakma kabadayı

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Haber YorumlarıSMMM:

NE DE OLSA ESKİ FETÖCÜLERDEN HERŞEY BEKLENİR TÜM TAKTİKLERİ BİLİYORLAR

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