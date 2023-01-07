İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın derbi 11'ini ifşa etti! Paylaşımı apar topar silmek zorunda kaldı
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Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı son antrenmanın fotoğrafını paylaştı. Fotoğraftaki yelekli oyuncuların ilk 11'de forma giyeceği iddia edilirken, Büyükak gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi, ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın paylaşımı büyük tepki çekti.
ANTRENMANDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi gerçekleştirdiği antrenmandan fotoğraf paylaştı.
TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMI SİLDİ
Sosyal medyada yelekli futbolcuların derbiye ilk 11'de başlayacağı iddia edilirken ünlü oyuncu, tepkiler sonrası paylaşımını sildi. Fenerbahçe-Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023