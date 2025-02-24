AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

Erdoğan'ın en yakınında yer alacaklar! AK Parti'de yeni MYK belli oldu
İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi

İstanbul'da okullar tatil mi?
AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada

Hristiyan Birlik zaferini ilan etti! Aşırı sağcı AfD'den büyük sürpriz

İbo Aslan İon Cutelaba maçı neden başlamadı?

İbo Aslan İon Cutelaba maçı neden başlamadı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbo Aslan Ion Cutelaba karşılaşması bu gece oynanacak. UFC'de yarış sürerken İbo Aslan maça çıkıyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyenler saat ve kanal bilglisini araştırmaya başladı. Peki, İbo Aslan İon Cutelaba maçı neden başlamadı?

Niğdeli İbo Aslan'ın müsabakası 22 Şubat'ı 23 Şubat'a başlayan gece oynanacak. Rakibi Ion Cutelaba ile karşılaşmasına saatler kala yayın bilgileri belli oldu. Peki, İbo Aslan İon Cutelaba maçı neden başlamadı?

İBO ASLAN İON CUTELABA BOKS MAÇI SAAT KAÇTA?

Nefesler tutuldu. UFC kariyerinde Anton Turkalj ve Raffael Cerqueira ile maça çıkan ve galip ayrılan İbo Aslan Moldovalı rakibi Cutelaba ile ringe çıkacak.

UFC'de oynanacak olan İbo Aslan müsabakası 22 Şubat'ı 23 Şubat'a başlayan gece oynanacak. Rakibi Ion Cutelaba ile karşılaşmasına saatler kala yayın bilgileri belli oldu. Heyecanla beklenen müsabaka S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.

UFC'deki temsilcimizin Ion Cutelaba ile dövüşü, bu gece 03:00'teyayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Spor
img

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
img

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine istediği hakem ortaya çıktı
img

İstanbul'da okullar tatil mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir

Beyaz Saray savaşın biteceği tarihi açıkladı
Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi

Mahalleli yakalayıp meydan dayağı attı
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.