Niğdeli İbo Aslan'ın müsabakası 22 Şubat'ı 23 Şubat'a başlayan gece oynanacak. Rakibi Ion Cutelaba ile karşılaşmasına saatler kala yayın bilgileri belli oldu. Peki, İbo Aslan İon Cutelaba maçı neden başlamadı?

İBO ASLAN İON CUTELABA BOKS MAÇI SAAT KAÇTA?

Nefesler tutuldu. UFC kariyerinde Anton Turkalj ve Raffael Cerqueira ile maça çıkan ve galip ayrılan İbo Aslan Moldovalı rakibi Cutelaba ile ringe çıkacak.

UFC'de oynanacak olan İbo Aslan müsabakası 22 Şubat'ı 23 Şubat'a başlayan gece oynanacak. Rakibi Ion Cutelaba ile karşılaşmasına saatler kala yayın bilgileri belli oldu. Heyecanla beklenen müsabaka S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.

UFC'deki temsilcimizin Ion Cutelaba ile dövüşü, bu gece 03:00'teyayınlanacak.