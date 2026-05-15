İBB'li Elif Sude Akgül Avrupa Şampiyonu Oldu

(İSTANBUL) Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele eden İBB Spor Kulübü sporcusu Elif Sude Akgül, finalde Sırbistanlı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. 73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş Aydın'ın elde ettiği bronz madalya ile birlikte İBB'li sporcuların organizasyondaki toplam madalya sayısı dörde yükseldi.

Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda İBB Spor Klübü sporcusu iki isim madalya kazandı. 49 kilo kategorisinde sergilediği performansla finale yükselen Elif Sude Akgül, şampiyonluk karşılaşmasında Sırbistanlı rakibi karşılaştı. Rakibini mağlup ederek kürsünün zirvesine çıkan Akgül, altın madalyanın sahibi olarak Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. 73 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil eden deneyimli sporcu Nafia Kuş Aydın, zorlu geçen eleme turlarının ardından şampiyonayı üçüncülükle tamamladı. Bronz madalya kazanmayı başaran Aydın, uluslararası arenadaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş oldu.

Şampiyonada 5 sporcusu mücadele eden İBB Spor Kulübü turnuvayı 4 madalya ile tamamladı. Daha önce altın madalya kazanan Berkay Erer ve Mahmut Bozteke'nin ardından; Elif Sude Akgül'ün şampiyonluğu ve Nafia Kuş Aydın'ın üçüncülüğüyle toplamda 4 madalya elde etti ve Türkiye Milli takımına kazandırmış oldu.

