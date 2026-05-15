Haberler

İBB'li Elif Sude Akgül Avrupa Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 49 kiloda mücadele eden İBB Spor Kulübü sporcusu Elif Sude Akgül, finalde Sırbistanlı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. 73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş Aydın’ın elde ettiği bronz madalya ile birlikte İBB’li sporcuların organizasyondaki toplam madalya sayısı dörde yükseldi.

(İSTANBUL) Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele eden İBB Spor Kulübü sporcusu Elif Sude Akgül, finalde Sırbistanlı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. 73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş Aydın'ın elde ettiği bronz madalya ile birlikte İBB'li sporcuların organizasyondaki toplam madalya sayısı dörde yükseldi.

Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda İBB Spor Klübü sporcusu iki isim madalya kazandı. 49 kilo kategorisinde sergilediği performansla finale yükselen Elif Sude Akgül, şampiyonluk karşılaşmasında Sırbistanlı rakibi karşılaştı. Rakibini mağlup ederek kürsünün zirvesine çıkan Akgül, altın madalyanın sahibi olarak Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. 73 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil eden deneyimli sporcu Nafia Kuş Aydın, zorlu geçen eleme turlarının ardından şampiyonayı üçüncülükle tamamladı. Bronz madalya kazanmayı başaran Aydın, uluslararası arenadaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş oldu.

Şampiyonada 5 sporcusu mücadele eden İBB Spor Kulübü turnuvayı 4 madalya ile tamamladı. Daha önce altın madalya kazanan Berkay Erer ve Mahmut Bozteke'nin ardından; Elif Sude Akgül'ün şampiyonluğu ve Nafia Kuş Aydın'ın üçüncülüğüyle toplamda 4 madalya elde etti ve Türkiye Milli takımına kazandırmış oldu.

Kaynak: ANKA
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız

DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu
Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı

Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı
Pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 gözaltı

349 milyon liralık pırlanta kaçakçılığı operasyonu: 81 gözaltı
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti

Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak

Yüzlerce kişiye mülakatsız iş kapısı! İşte şartlar ve kadrolar
Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü