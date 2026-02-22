Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta golcü oyuncu Hyeon-gyu Oh, kendisini siyah-beyazlı takımda evinde gibi hissettiğini söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından Güney Koreli santrfor, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyah-beyazlı takımdaki başlangıcını "hayal gibi" nitelendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'a gelmeden önce her maç gol atacağımı hayal ediyordum. Şu ana kadar bunu başardım. Burada sahaya çıktığımda hem evimde hem de Kore'de gibi hissediyorum. Buradaki atmosferle birlikte beni sahiplenmeleri kendimi çok iyi hissettiriyor. Aslında bu sabah da dahil olmak üzere sanki son maçımmış gibi bunu düşünerek sahaya çıkıyorum. Bunun da etkisi gollerimde kendisini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Göztepe karşısında siyah-beyazlı formayla 3. golünü atan Oh, sosyal medya platformlarında siyah-beyazlı taraftarların kendisini çizgi karakter "Kaptan Tsubasa"ya benzetmeleriyle ilgili "Kendimi Tsubasa ile nasıl karşılaştırayım, tabii ki o bir çizgi karakter. Ben de isterim her maçta röveşata olsun fantastik goller atayım. Bugüne kadar böyle oldu, umarım böyle de devam eder. Kendimi Tsubasa ile karşılaştıramam." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini desteklemek için Tüpraş Stadı'na gelen Güney Koreli taraftarlara dair de Oh, "Öncelikle bu kadar yolu geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu, benim için bazen baskı unsuru da oluşturabiliyor. Sonuç olarak iki maçın ardından üçüncü maçta da gol katkısı sağlamak istedim. Kendimi bu konuda iyi hazırladım. Sonuç güzel oldu." diye konuştu.

Üçüncü golün ardından sahada kalmak istediğini teknik direktör Sergen Yalçın'a ilettiğini açıklayan genç golcü, "'Hoca beni oyunda tutabiliyorsa biraz daha tutsun. Gol atacağımı hissediyorum, gol atmak istiyorum.' dedim. Tuğkan Keçecioğlu (Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisi Koordinatörü) bunu hocaya iletti. Sonra da gol attım." diyerek sözlerini tamamladı.