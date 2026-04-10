Hyeon-gyu Oh ligde 6 gole ulaştı
Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor maçında attığı iki golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Beşiktaş, maçta Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor maçında attığı gollerin ardından Süper Lig'de 6 gole ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini 4. dakikada Orkun Kökçü, 8. dakikada Jota Silva, 33 ve ve 59. dakikalarda Oh kaydetti.
Oh da bu gollerle ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
24 yaşındaki futbolcu, geride kalan süreçte Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında birer kez fileleri sarsmıştı.
Ligde 2 de asisti bulunan Oh, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez takımına skor katkısı verdi. - İSTANBUL