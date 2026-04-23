Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla 8. golünü attı
Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a karşı attığı golle tüm kulvarlardaki toplam gol sayısını 8'e çıkardı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Oh ve 85. dakikada Orkun Kökçü'den geldi.
Oh, bu golle siyah-beyazlı forma altında 8. golünü kaydetti.
Süper Lig'de 10 maçta 6 kez fileleri havalandıran Güney Koreli oyuncu, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 2 gollük katkı sağladı. - İSTANBUL