Huzurevi Sakinlerinden Renkli Golf Gösterisi

Huzurevi Sakinlerinden Renkli Golf Gösterisi
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Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Golf Müsabakaları'nda huzurevi sakinleri gösterdikleri azim ve enerji ile dikkat çekti. Etkinlikte golf atışları izleyenlerden büyük alkış aldı.

- Golf oynayan huzurevi sakinleri, azim ve enerjileriyle alkış aldı

Çal'da düzenlenen golf müsabakalarında huzurevi sakinlerinin golf atışları renkli anlara sahne oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde ilk kez düzenlenen Okul Sporları Golf Müsabakaları, 30 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonda huzurevi sakinlerinin golf atışları ise renkli anlara sahne oldu.

Denizli'nin Çal ilçesinde tarihinde ilk kez gerçekleştirilen Okul Sporları Golf Müsabakaları, Çal İlçe Stadyumu'nda başladı. Çal Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Çal Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde düzenlenen müsabakalara 30 sporcu katıldı. İlçede ilk defa yapılan golf müsabakaları, sporun farklı dallarının gençler arasında yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Huzurevi sakinlerinin azmi ve enerjisi, renkli anlara sahne oldu

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise Makbule-Hasan Erdoğan Huzurevi sakinlerinin katılımı oldu. Etkinliğe huzurevi sakinlerinin renk kattığı golf atışları, izleyenlere güzel anlar yaşattı. Büyüklerin azmi ve enerjisi, hem izleyenlerden hem sporculardan büyük alkış aldı.

Golf müsabakalarının açılışı, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran ile ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı. Kaymakam Kuran'ın da golf atışı gerçekleştirdiği etkinlikte dereceye giren sporculara İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Geren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Aksoy, Şube Müdürü Kadir Altıkulaç ve Milli Takım Kriket Antrenörü Suat Arı tarafından madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KOCABAŞ - Spor
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