Çorum FK Teknik Direktörü Eroğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eroğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karelerini seçen Eroğlu, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karesine oy veren Eroğlu, "Günlük Hayat"ta Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.

Eroğlu, Yılın Kareleri oylamasında seçmekte zorlandığı birçok fotoğrafın yer aldığını söyledi.

Kendisine daha etkileyici gelen fotoğraflara oy verdiğini belirten Eroğlu, emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.