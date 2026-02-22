Milli cimnastikçi Hüseyin Engin Yontucu, Azerbaycan'da bronz madalya kazandı

Milli sporcu Hüseyin Engin Yontucu, Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki organizasyonda Hüseyin Engin, bireysel erkekler kategorisinde yarıştı.

Elde ettiği 59.260 puanla bronz madalya kazanan milli sporcu, trampolin cimnastik branşında bu kategoride tarihte ilk Dünya Kupası madalyasını kazandıran sporcu oldu.

Öte yandan milli sporcular Sıla Karakuş ve Havva Esin Ergün ise kadınlar senkron kategorisinde 44.470 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, organizasyonu 2 madalyayla tamamladı.