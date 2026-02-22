Haberler

Milli cimnastikçi Hüseyin Engin Yontucu, Azerbaycan'da bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcu Hüseyin Engin Yontucu, Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branşta tarihindeki ilk Dünya Kupası madalyasını getirdi.

Milli sporcu Hüseyin Engin Yontucu, Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki organizasyonda Hüseyin Engin, bireysel erkekler kategorisinde yarıştı.

Elde ettiği 59.260 puanla bronz madalya kazanan milli sporcu, trampolin cimnastik branşında bu kategoride tarihte ilk Dünya Kupası madalyasını kazandıran sporcu oldu.

Öte yandan milli sporcular Sıla Karakuş ve Havva Esin Ergün ise kadınlar senkron kategorisinde 44.470 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, organizasyonu 2 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda