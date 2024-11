Hüseyin Can, 46. İstanbul Maratonu'nda 6. Oldu

Türkiye İş Bankası 43. İstanbul Maratonu'nda 2: 14: 34'lük derecesiyle genel klasman erkekler kategorisinde 6. olan milli atlet Hüseyin Can, rüzgarın kendilerini zorladığını fakat buna rağmen iyi bir derece elde ettiğini söyledi.

46. İstanbul Maratonu'nda milli atlet Hüseyin Can, 2: 14: 34'lük derecesiyle 42K genel klasmanda erkeklerde 6. oldu. Elit atletlerde yarışan Can, Türkler arasında ise birinciliği elde etti. 25 yaşındaki sporcu, maratonun ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Performansını her yarışta daha da yukarı çektiği için mutlu olduğunu dile getiren Hüseyin Can, "Benim için burası tekrardan bir ünvan maçı gibi oldu. 2020'den beri İstanbul Maratonu'na her yıl katılıyorum. Sürekli performansımı artırarak sürdürüyorum bu süreci. Şükürler olsun aynı şekilde bu yıl bir adım daha ileri atarak genel klasmanda 6. oldum, Türklerde de şampiyon oldum. Çok güzel bir derece koştum. Benim için çok olumlu bir derece. Daha iyisini de yapabilirdim ama hava şartlarından dolayı olmadı. Sağlık olsun. Bir dahaki yarışmalara inşallah" diye konuştu.

"Zorlu hava şartlarına rağmen çok güzel bir derece elde ettim"

Hava şartlarının kendilerini etkilediğini aktaran Can, "Ben 2: 14: 34 koştum. Bu derecem rüzgar olmasaydı 2: 11-2: 12'ye tekabül edebilirdi ama sporun bu yönü güzel işte; mücadele etmek, zorlamak, imkansızı başarmaktır. Bir nevi onu yaptık burada. Zorlu hava şartlarına rağmen çok güzel bir derece elde ettik" ifadelerini kullandı.

"Umarım daha güzel dereceler alıp genel klasmanda kürsüye çıkacağım"

Hedefinin genel klasmanda da kürsüye çıkmak olduğunu vurgulayan Hüseyin Can, "Benim buradaki asıl hedefim yavaş yavaş bir adım daha ileriye gitmek ve en yakın zamanda da genel klasmanda kendimi bulmak, kendi ülkemde olmamın ayrı gururunu yaşayarak o kürsüye çıkmak. Daha önce U23 Türkiye rekorum ve Türkiye şampiyonluklarım var. Giderek, basamak basamak artıyor. Umuyorum ileriki yıllarda daha güzel dereceler elde edip, genel klasmanda kürsüye çıkacağım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL