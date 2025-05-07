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Hüseyin Altıntaş: 'Kupayı Balıkesir'e Getireceğiz'

Hüseyin Altıntaş: 'Kupayı Balıkesir'e Getireceğiz'
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Balıkesirspor'un kalecisi Hüseyin Altıntaş, TFF 3. Lig play-off finali öncesi iddialı açıklamalarda bulundu ve kupayı Balıkesir'e kazandıracaklarına inandığını belirtti. Taraftarlarına seslenen Altıntaş, şampiyonluk hayalini paylaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonu 2. sırada bitiren Balıkesirspor'un kalecisi Hüseyin Altıntaş, yaklaşan play-off grup finali öncesi, iddialı konuştu. Başarılı kaleci, kupayı Balıkesir'e getireceklerini söyledi.

Taraftarlara seslenen tecrübeli eldiven Hüseyin Altıntaş, "Siz tribünde, biz sahada bu kupa için sahada basılmadık yer bırakmayacağız. Kuva-yi Milliye şehri olan Balıkesir'imizin şanlı formasını taşıyan futbolcular olarak sezon başı şampiyonluk parolası ile çıktığımız bu yolculuk için hepimiz gerek anne babasını gerek eşini gerek çocuğunu arkada bırakarak bu büyük arma ile mücadele etmeye başladık. Şampiyonluğa inancımız ilk gün verdiğimiz söz ile hala geçerli. Ben bu şampiyonluğun hayalini geçtiğimiz seneden beri kuruyorum. Biliyorum ki siz büyük taraftarımız çok daha fazla süredir bu hayal için yaşıyorsunuz.

Siz tribünde biz sahada bu kupa için sahada basılmadık yer bırakmayacağız. Allah'ın izni ile geciktirdiğimiz işi layıkıyla tamamlayıp o kupayı Balıkesir'e getireceğiz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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