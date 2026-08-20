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Çevreli'nin Gururu: 4 Genç Güreşçi Milli Takım Kampına Seçildi

Çevreli'nin Gururu: 4 Genç Güreşçi Milli Takım Kampına Seçildi
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Dünya ve Avrupa şampiyonu Hüseyin Akbaş'ın köyü Çevreli'den yetişen 4 genç sporcu, 20-30 Ağustos tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek U14 Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi. Çevreli Hüseyin Akbaş Spor Kulübü'nün disiplinli altyapı çalışmaları, bu başarıda önemli rol oynadı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş'ın köyü Çevreli'den yetişen 4 sporcu, Bursa'da düzenlenecek U14 Milli Takım Hazırlık Kampı kadrosuna davet edildi.

Türk güreşine kazandırdığı sporcular ve köklü güreş kültürüyle tanınan Çevreli Hüseyin Akbaş Spor Kulübü, altyapı çalışmalarının karşılığını almaya devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, 20-30 Ağustos tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilecek U14 Milli Takım Hazırlık Kampı'na kulübün altyapısından yetişen 4 genç güreşçinin seçildiği bildirildi. Hüseyin Akbaş'ın izinden giden genç sporcuların milli takım kampına davet edilmesinde disiplinli antrenman programının ve ekip çalışmasının önemli rol oynadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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