Hunatspor, Amaratspor'u 7-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Kayseri U16 Ligi B Grubu 1. haftasında Hunatspor rakibi Amaratspor'u 7-0 mağlup etti.

Kayseri Hüseyin Kılavuz U16 Ligi B Grubu 1. haftasında Hunatspor ile Amaratspor Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da karşı karşıya geldi ve sahadan Hunatspor 7-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Rakibi Amaratspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Hunatspor; 3 puanı 7 golle alarak sezona galibiyetle başladı. Hunatspor'u Amaratspor karşısında 3 puanı getiren golleri Yusuf Taha Eyice (3), Yusuf Arda Gündüz, Ahmet Özyürek, Efe Aslı ve Ali Tunca kaydetti.

Başkan Fatih Gümüşgöz önderliğindeki Hunatspor yoluna emin adımlarla ilerliyor. Yeni sezonda da adından söz ettirmek isteyen Hunatspor U16 Ligi B Grubu'nda başarılı olmak istiyor. - KAYSERİ