Haberler

Hunatspor, Amaratspor'u 7-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Hunatspor, Amaratspor'u 7-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri U16 Ligi B Grubu'nda Hunatspor, Amaratspor'a karşı 7-0'lık ezici bir galibiyet elde etti. Hunatspor, yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak 3 puanı hanesine yazdırdı. Golleri atan oyuncular arasında Yusuf Taha Eyice'nin 3 golü dikkat çekti.

Kayseri U16 Ligi B Grubu 1. haftasında Hunatspor rakibi Amaratspor'u 7-0 mağlup etti.

Kayseri Hüseyin Kılavuz U16 Ligi B Grubu 1. haftasında Hunatspor ile Amaratspor Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da karşı karşıya geldi ve sahadan Hunatspor 7-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Rakibi Amaratspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Hunatspor; 3 puanı 7 golle alarak sezona galibiyetle başladı. Hunatspor'u Amaratspor karşısında 3 puanı getiren golleri Yusuf Taha Eyice (3), Yusuf Arda Gündüz, Ahmet Özyürek, Efe Aslı ve Ali Tunca kaydetti.

Başkan Fatih Gümüşgöz önderliğindeki Hunatspor yoluna emin adımlarla ilerliyor. Yeni sezonda da adından söz ettirmek isteyen Hunatspor U16 Ligi B Grubu'nda başarılı olmak istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.