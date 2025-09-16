Hümeyra Seven: Genç Hakem İstanbul'a Yelken Açıyor

Haberler

Kütahya'nın genç yeteneği Hümeyra Seven, başarılı hakemlik kariyeri için İstanbul'a yola çıktı. 2022'de Tavşanlı'da hakemliğe başlayan Seven, eğitim hayatına da Dumlupınar Üniversitesi'nde devam ediyor. Babası, azmi ve çalışkanlığıyla açıkça gurur duyuyor.

Kütahya'nın yetiştirdiği genç yeteneklerden Hümeyra Seven, hakemlik kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. 2004 doğumlu olan ve aslen Emet ilçesinin Sülye köyünden gelen Seven, bölgesel yardımcı hakem olarak görev yaptığı kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktı.

2022 yılında Tavşanlı'da hakemliğe başlayan Hümeyra Seven, kısa sürede gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYÖ) 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatını da başarıyla sürdüren genç hakem, sahadaki azmi ve kararlılığıyla tanınıyor.

Kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirten babası Ali Seven, "Hümeyra'nın her zaman arkasındayım. Onun başarılı bir hakem olması için elimden gelen tüm desteği veriyorum. Azmi ve çalışkanlığıyla daha iyi yerlere geleceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

Genç yaşına rağmen önemli bir tecrübe kazanan ve hedeflerine ulaşmak için İstanbul'un yolunu tutan Hümeyra Seven'in, Türk futbolunda adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
