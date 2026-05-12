Hull City, Premier Lig yolunda play-off finalinde

İNGİLTERE Championship play-off yarı final rövanşında Hull City, deplasmanda Millwall'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off yarı final rövanşında deplasmanda Millwall'un konuğu oldu. The Den Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Samuel Barrott düdük çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. 64'üncü dakikada Hull City'de Mohamed Belloumi gol perdesini açan isim olurken, 79'uncu dakikada ise Joe Gelhardt farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Hull City, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İlk maçı 0-0 sona eren eşleşmede Hull City, bu sonuçla play-off finaline yükseldi.

Hull City, finalde Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off finalini kazanan takım ise Premier Lig'e yükselecek.

