Hull City'e ağır darbe
İngiltere Championship'in 3. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Blackburn Rovers'a 3-0'lık skorla kaybetti.
İngiltere Championship'in 3. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Blackburn Rovers karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan maçı Hull City, 3-0'lık skorla kaybetti.
Blackburn Rovers'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ryan Hedges, 47. dakikada Yuki Ohashi ve 50. dakikada Todd Cantwell kaydetti.
ENİS DESTAN KADRODA YOK
Hull City'de Enis Destan maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'dan transfer edilen John Lundstram ilk 11'de oynarken, Çaykur Rizespor'dan takıma katılan Babajide Akintola ise 68. dakikada oyuna girdi.
İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte Blackburn Rovers ligdeki puanını 3'e yükselti. İlk yenilgisini alan Hull City ise 4 puanda kaldı.