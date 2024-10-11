Hull City, Corendon Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'u hazırlık maçında 2-0 yendi.

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Hull City, Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında GAİN Park Stadı'nda karşılaştı.

Teknik direktör Fatih Tekke takımı Mert Furkan Bayram, Augusto, Fatih Aksoy, Lima, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Lopes, Efecan Karaca, Bera Çeken ve Cordova 11'i ile sahaya sürdü.

Hull City ise Rushworth, Coyle, Jones, Hughes, Giles, Slater, Puerta, Alzate, Kamara, Jarvis ve Pedro 11'i ile sahaya çıktı.

Hull City, 51. dakikada Jacob ve 84. dakikada Burstow'un attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı.

Maçı izleyenler arasında Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yer aldı.