Hull City çok büyük oynuyor! Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in prensini alacak - Haberler

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Hull City çok büyük oynuyor! Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in prensini alacak

Haberler.com - Spor
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'yi transfer etmek için harekete geçti. Fulham ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcunun yeni sezonda Premier Ligi hedefleyen Hull City'den gelecek bir teklife sıcak baktığı belirtildi. Seri, Galatasaray forması giydiği 2019-2020 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmez futbolcularından biri olmuştu.

Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Hull City transfer çalışmalarına başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri için düğmeye bastı.

ACUN ILICALI, SERI'Yİ İSTİYOR

Ajansspor'un Football Insider'dan aktardığı habere göre; Hull City, Jean Michael Seri transferiyle dikkat çeken bir hamle yapmayı planlıyor. Acun Ilıcalı'nın da Fildişi Sahilli futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi.

Hull City çok büyük oynuyor! Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in prensine kafayı taktıJean Michael Seri

FULHAM YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETMEYECEK

Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon Fulham formasıyla Championship'te 33 maçta 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlarken takımının yeniden Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Fakat İngiliz ekibinin, Seri'ye yeni bir sözleşme teklif etmeyeceği ve Fildişi Sahilli futbolcuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fatih Terim, Hull City, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Çınar Saraç:

Kurbağadan prens yapıyorlar

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slim shady:

Ya bırakın bu işleri fatih terimin prensi olsa ne olacak gs 6. bitirmişti. Boş oyuncu. Hull city e hiçbir şey veremez! Acun da boş transferler yapıyor bence.

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