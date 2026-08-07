Hull City, Jens Hjerto-Dahl'ı Transfer Etti

İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City, Tromso'dan 20 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı kadrosuna kattı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Hull City, Tromso'dan Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. 20 yaşındaki oyuncu, 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Altı yaşında Tromso'ye katılan genç oyuncu, 105 maçta forma giydi ve 19 gol attı.

Kaynak: AA