Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden komple çekilebilir

İspanyol devi Real Madrid, ligde aldığı kötü sonuçların ardından federasyona isyan etti. Son 3 maçta galibiyet çıkaramayan Real Madrid, Osasuna deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

LİGDEN ÇEKİLEBİLİRLER

SPORT'ta yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Perez, La Liga Başkanı Tebas'ın tutumu nedeniyle La Liga'yı bırakıp başka bir lige geçme planları yapıyor.

HUKUKSAL OLARAK MÜMKÜN

Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre; Real Madrid'in böyle bir hamle yapması hukuksal olarak mümkün. Geçtiğimiz senelerde kendi liglerini kurmak için UEFA'ya savaş açan Real Madrid'in olası ligden çekilme hamlesi La Liga Federasyonunu korkutuyor. Sadece ligin değil, İspanya'ya da gelir olarak önemli derecede katkı sağlayan Real Madrid'in bu tutumu tüm ülkeyi tedirgin etmiş durumda.