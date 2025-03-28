Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

Houston Rockets Utah Jazz'ı Mağlup Etti: Alperen Şengün 33 Sayı Attı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz'ı 121-110 mağlup etti. Alperen Şengün, 33 sayı, 10 ribaund ile öne çıktı. Chicago Bulls da Los Angeles Lakers'ı 119-117 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda oynadığı Utah Jazz'ı 121-110 mağlup etti. Houston'da Alperen Şengün 33 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon 8 karşılaşmayla devam etti. Chicago Bulls evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 119-117'lik skorla mağlup ederek üst üste 4, toplamda 33. galibiyetini elde etti. Chicago'da son saniyede uzaktan attığı basketle maçı kazandıran Joshua Giddey, 25 sayı, 14 ribaund ve 11 asistle triple-double yaparken, Coby White 26 sayı ve Kevin Huerter da 21 sayıyla mücadele etti. Ligde 29. yenilgisini alan Lakers'ta ise Austin Reaves 30 sayı, Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaund ve LeBron James de 17 sayı, 12 asistle oynadı.

Alperen Şengün'den, Utah potasına 33 sayı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Delta Center'da mücadele ettiği Utah Jazz'ı 121-110'luk skorla yendi ve toplamda 48. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen Şengün, 32 dakika parkede kaldığı maçta 33 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 blokla oynarken, Jalen Green de 21 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 58. mağlubiyetini alan Utah'ta ise Colin Sexton 21 sayı, Keyonte George ile Brice Sensabaugh 17'şer sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 124 - San Antonio Spurs: 116

Orlando Magic: 92 - Dallas Mavericks: 101

Washington Wizards: 109 - Indiana Pacers: 162

Miami Heat: 122 - Atlanta Hawks: 112

Oklahoma City Thunder: 125 - Memphis Grizzlies: 104

Chicago Bulls: 119 - Los Angeles Lakers: 117

Utah Jazz: 110 - Houston Rockets: 121

Sacramento Kings: 128 - Portland Trail Blazers: 107 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title