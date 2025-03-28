Houston Rockets Utah Jazz'ı Mağlup Etti: Alperen Şengün 33 Sayı Attı
NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz'ı 121-110 mağlup etti. Alperen Şengün, 33 sayı, 10 ribaund ile öne çıktı. Chicago Bulls da Los Angeles Lakers'ı 119-117 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
NBA'de Houston Rockets, deplasmanda oynadığı Utah Jazz'ı 121-110 mağlup etti. Houston'da Alperen Şengün 33 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 blokla oynadı.
NBA'de normal sezon 8 karşılaşmayla devam etti. Chicago Bulls evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 119-117'lik skorla mağlup ederek üst üste 4, toplamda 33. galibiyetini elde etti. Chicago'da son saniyede uzaktan attığı basketle maçı kazandıran Joshua Giddey, 25 sayı, 14 ribaund ve 11 asistle triple-double yaparken, Coby White 26 sayı ve Kevin Huerter da 21 sayıyla mücadele etti. Ligde 29. yenilgisini alan Lakers'ta ise Austin Reaves 30 sayı, Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaund ve LeBron James de 17 sayı, 12 asistle oynadı.
Alperen Şengün'den, Utah potasına 33 sayı
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Delta Center'da mücadele ettiği Utah Jazz'ı 121-110'luk skorla yendi ve toplamda 48. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen Şengün, 32 dakika parkede kaldığı maçta 33 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 blokla oynarken, Jalen Green de 21 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 58. mağlubiyetini alan Utah'ta ise Colin Sexton 21 sayı, Keyonte George ile Brice Sensabaugh 17'şer sayıyla müsabakayı tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Cleveland Cavaliers: 124 - San Antonio Spurs: 116
Orlando Magic: 92 - Dallas Mavericks: 101
Washington Wizards: 109 - Indiana Pacers: 162
Miami Heat: 122 - Atlanta Hawks: 112
Oklahoma City Thunder: 125 - Memphis Grizzlies: 104
Chicago Bulls: 119 - Los Angeles Lakers: 117
Utah Jazz: 110 - Houston Rockets: 121
Sacramento Kings: 128 - Portland Trail Blazers: 107 - İSTANBUL