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Houston Rockets, Sacramento Kings'e Mağlup Oldu

Houston Rockets, Sacramento Kings'e Mağlup Oldu
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Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 10 ribaund dönemi ile katkı sağladığı Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings'e 132-127 kaybetti.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'e 132-127'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede Alperen 21 sayı, 10 ribaund, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Golden 1 Center'da karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'e 132-127 kaybetti. Ligde 5 maç sonra yenilen ve 13. mağlubiyetini alan Houston'da Alperen, 33 dakika parkede kaldığı müsabakada; 21 sayı, 10 ribaund, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blokla mücadele etti. Takımda Jalen Green 28 sayı, 5 ribaund ve Amen Thompson da 20 sayı, 10 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 21. galibiyetini elde eden Sacramento'da ise DeMar DeRozan 33 sayı, 5 ribaund ve Malik Monk da 26 sayı, 9 asistle oynadı.

Konferans liderlerinin karşılaşmasında kazanan Oklahoma

Batı ve Doğu Konferansı liderlerinin karşılaştığı müsabakada Oklahoma City Thunder evinde Cleveland Cavaliers'ı 134-114'lük skorla mağlup etti ve üst üste 4, toplamda 34. galibiyetini kazandı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 40 sayı, 8 asist, Luguentz Dort 22 sayı ve Jalen Williams da 19 sayı ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Cleveland'da ise Darius Garland 20 sayı, 9 asist ve Jarrett Allen 13 sayı ve Ty Jerome da 12 sayı ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 100 - Indiana Pacers: 111

Washington Wizards: 123 - Phoenix Suns: 130

Oklahoma City Thunder: 134 - Cleveland Cavaliers: 114

Portland Trail Blazers: 89 - Los Angeles Clippers: 118

Sacramento Kings: 132 - Houston Rockets: 127 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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