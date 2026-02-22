Haberler

Alperen Şengün'den, New York deplasmanında 16 sayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de Houston Rockets, New York Knicks'e 108-106 mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 16 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 blokla takımına önemli katkı sağladı.

NBA'de Houston Rockets deplasmanda karşı karşıya geldiği New York Knicks'e 108-106'lık skorla yenilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı maçta Houston Rockets'ı 108-106'lık skorla mağlup etti ve 36. galibiyetini kazandı. New York'ta Karl-Anthony Towns 25 sayı, OG Anunoby ve Jalen Brunson da 20'şer sayıyla oynadı. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 blokla oynarken, Kevin Durant ise 30 sayı, 6 ribaund ile katkı verdi.

Philadelphia'dan üst üste 4. yenilgi

New Orleans Pelicans ise Smoothie King Center'da mücadele ettiği Philadelphia 76ers'ı 126-111'lik skorla yendi. Bu sezonki 16. galibiyetini elde eden Pelicans'ta Jordan Poole 23 sayı, Zion Williamson da 21 sayıyla ön plana çıktı. Ligde üst üste 4, toplamda da 26. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 10 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 27 sayı ve Kelly Oubre de 25 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Phoenix Suns: 113 - Orlando Magic: 110

New Orleans Pelicans: 126 - Philadelphia 76ers: 111

Miami Heat: 136 - Memphis Grizzlies: 120

San Antonio Spurs: 139 - Sacramento Kings: 122

Chicago Bulls: 110 - Detroit Pistons: 126

New York Knicks: 108 - Houston Rockets: 106 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

Ülke yine ayakta! Dört bir yandan protesto sesleri yükseliyor
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıya doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım