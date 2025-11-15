Haberler

Houston Rockets, NBA Kupası'nda Portland Trail Blazers'ı Mağlup Etti

Güncelleme:
Emirates NBA Cup'ta Houston Rockets, Alperen Şengün'ün etkileyici performansı ve Kevin Durant'ın 30 sayısıyla Portland Trail Blazers'ı 140-116 mağlup etti. Rockets bu galibiyetle turnuvadaki ilk galibiyetini alırken, Blazers ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 140-116 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle oynarken Kevin Durant, 30 sayı kaydederek takımını galibiyete taşıdı.

Jabari Smith 22 ve Amen Thompson ise 19 sayıyla oynadı.

Blazers'da Deni Avdija 22 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Shaedon Sharpe 19 sayıyla oynadı.

Rockets NBA Cup'taki ilk galibiyetini alırken Blazers ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Adem Bona'lı Sixers, Pistons'a mağlup oldu

Milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 114-105 yenildi.

Little Caesars Arena'da oynanan müsabakada Adem Bona 2 sayı ve 5 ribauntluk performans gösterdi.

Tyrese Maxey 31 sayıyla oynarken VJ Edgecombe 18 sayı kaydetti.

Pistons'da Javonte Green 21 sayı ve 9 ribaunt, Daniss Jenkins ise 19 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
