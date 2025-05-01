Houston Rockets, Golden State Warriors'ı Mağlup Ederek Seriyi 3-2 Yaptı

Houston Rockets, NBA play-off 1. tur 5. maçında konuk ettiği Golden State Warriors'ı 131-116'lık skorla mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi. Houston'da Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaund, 9 asist, 2 blok ve 2 top çalmayla oynadı.

NBA'de play-off heyecanı 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Golden State Warriors'ı 131-116'lık skorla yendi ve seriyi 3-2'ye getirdi. Houston'da Alperen Şengün 30 dakika kaldığı parkede 15 sayı, 9 ribaund, 9 asist, 2 blok ve 2 top çalmayla oynarken, Fred VanVleet 26 sayı, Amen Thompson da 25 sayıyla katkı verdi. Warriors'ta ise Moses Moody 25 sayı, Kevin Knox II 14 sayı ve Stephen Curry de 13 sayıyla maçı tamamladı.

Minnesota yarı finale yükseldi

Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves deplasmanda mücadele ettiği Los Angeles Lakers'ı 103-96'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Minnesota'da Rudy Gobert 27 sayı, 24 ribuand ile double double yaparken, Julius Randle de 23 sayıyla eşlik etti. Lakers'ta ise Luka Doncic 28 sayı, 9 asist, Rui Hachimura 23 sayı ve LeBron James de 22 sayıyla oynasa da mağlubiyeti önleyemedi. - İSTANBUL