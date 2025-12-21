Haberler

NBA'de Rockets, Nuggets'ın 6 maçlık galibiyet serisine son verdi

Güncelleme:
NBA'de Houston Rockets, Denver Nuggets'ı 115-101 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Alperen Şengün 8 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle oynadı. Philadelphia 76ers'ta Adem Bona, Mavericks karşısında 10 sayı, 8 ribauntla 'double-double'a yaklaşarak takımına katkı sağladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'ı 115-101 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Ball Arena'da Nuggets'a konuk olan Rockets, Kevin Durant'in 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçı kazandı ve sezonun 17. galibiyetini aldı.

Reed Sheppard'ın 28, Jabari Smith Jr'ın 22 sayı attığı mücadelede Alperen Şengün ise 8 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok üretti.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 25 ve Jamal Murray'nin 16 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.

Adem Bona "double-double"a yaklaştı

Milli basketbolcu Adem Bona'nın görev yaptığı Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 121-114 mağlup etti.

Bu sezon 16. maçını kazanan 76ers'ta Tyrese Maxey 38, VJ Edgecombe 26 ve Dominick Barlow 21 sayı kaydetti. Adem Bona ise 10 sayı, 8 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performansıyla "double-double"a yaklaştı.

Mavericks'te Anthony Davis ve Cooper Flagg'in 24'er sayısı, sezonun 18. yenilgisini engelleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
