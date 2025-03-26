Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı Mağlup Etti

NBA'de Houston Rockets sahasında karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 121-114 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 18 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 121-114'lük skorla mağlup etti ve 47. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen 37 dakika parkede kalırken, 18 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla oynarken, Jalen Green 32 sayı ve Fred VanVleet de 21 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 37. yenilgisini alan Atlanta'da ise Trae Young ile Dyson Daniels 19'ar sayı, Zaccharie Risacher de 18 sayıyla mücadele etti.

Cleveland deplasmanda kazandı

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers deplasmanda mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 122-111'lik skorla yendi ve 58. galibiyetini kazandı. Cleveland'da Darius Garland 27 sayı, 8 asist, Ty Jerome 25 sayı ve Evan Mobley de 21 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki 41. mağlubiyetini alan Portland'da ise Shaedon Sharpe, Donovan Clingan ve Scoot Henderson 18'er sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 104 - Orlando Magic: 111

Detroit Pistons: 122 - San Antonio Spurs: 96

New York Knicks: 128 - Dallas Mavericks: 113

Miami Heat: 112 - Golden State Warriors: 86

Houston Rockets: 121 - Atlanta Hawks: 114

Utah Jazz: 103 - Memphis Grizzlies: 140

Sacramento Kings: 105 - Oklahoma City Thunder: 121

Portland Trail Blazers: 111 - Cleveland Cavaliers: 122 - İSTANBUL