Alperen Şengün'ün double double performansı Clippers karşısında yetmedi

Güncelleme:
NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 19 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynadığı maçta Los Angeles Clippers'a 128-108 yenildi. Rockets son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.

NBA'de Houston Rockets'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'a 128-108'lik skorla yenildiği müsabakada milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA'de heyecan 14 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Intuit Dome'da mücadele ettiği Los Angeles Clippers'a 128-108'lik skorla kaybetti. Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Houston'da Alperen 28 dakika kaldığı parkede 19 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant da 22 sayı, 5 asistle ön plana çıktı. Ligdeki 8. galibiyetini elde eden Clippers'ta ise Kawhi Leonard 41 sayı, 8 ribuand ve James Harden da 29 sayı, 6 asistle galibiyetle önemli rol oynadı.

Adem Bona'dan 4 sayı

Brooklyn Nets deplasmanda karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 114-106'lık skorla mağlup etti. Ligdeki 12. yenilgisini alan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 18 dakika süre aldığı maçta 4 sayı, 1 ribaund ile katkı verirken, Joel Embiid 27 sayı ve Paul George da 19 sayıyla tamamladı. Bu sezonki 9. galibiyetini alan Brooklyn'de ise Michael Porter Jr. 28 sayı, 5 ribaund ve Egor Demin de 20 sayı, 5 asistle oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 126 - Washington Wizards: 109

Philadelphia 76ers: 106 - Brooklyn Nets: 114

Atlanta Hawks: 123 - Chicago Bulls: 126

Cleveland Cavaliers: 141 - New Orleans Pelicans: 118

Indiana Pacers: 94 - Milwaukee Bucks: 111

Miami Heat: 91 - Toronto Raptors: 112

Dallas Mavericks: 131 - Denver Nuggets: 130

Minnesota Timberwolves: 115 - New York Knicks: 104

San Antonio Spurs: 130 - Oklahoma City Thunder: 110

Utah Jazz: 128 - Memphis Grizzlies: 137

Phoenix Suns: 132 - Los Angeles Lakers: 108

Sacramento Kings: 127 - Detroit Pistons: 136

Portland Trail Blazers: 106 - Orlando Magic: 110

Los Angeles Clippers: 128 - Houston Rockets: 108 - İSTANBUL

