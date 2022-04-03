Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkentspor, Afyon İdmanyurdu'nu 8-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

DENİZLİ (İHA) - Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkentspor, Afyon İdmanyurdu'nu 8-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Denizli ekibi Üstek Group Horozkentspor Kulübü, 8. Hafta maçında sahasında Afyon İdmanyurdu'nu konuk etti. Yeşilköy Sahasındaki maça etkili başlayan yeşil siyahlılar henüz 5.dakikada Raziye Kabak'ın attığı golle öne geçti. 10.dakikada Elif ile farkı ikiye çıkaran Denizli ekibi, 20.dakikada Sevgi ile durumu 3-0 yaptı. 38 ve 43'te Elif Duru ile iki gol daha bulan Horozkentspor, 45'te Sude'nin attığı golle ilk yarıyı 6-1 önde kapattı.

İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen yeşil siyahlılar, 53'te Sude, 73'te de Eşif'in golleriyle maçı 8-2 kazandı. Maçta Elif Duru 4 gole yıldızlaşırken, gol sayısını 10'a çıkararak gol krallığında zirveye bir adım daha yaklaştı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kritik maçta Horozkentspor'i yalnız bırakmadı. Soyunma odasında takıma destek olan Atik, takıma başarılar diledi. Atik'in yanı sıra Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya ve Denizlispor Onursal Başkanı Mustafa Üstek de maçı yakından takip etti. - DENİZLİ

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

Horozkentspor, Afyon'u 8 golle geçti

İhlas Haber Ajansı / Spor

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Denizli, Futbol, Afyon, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title