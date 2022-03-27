Hollywood yıldızı, Acun Ilıcalı'nın izinden gidiyor! İngiltere'nin köklü kulübünü satın alacak

Amerikan sinemasının önde gelen aktörlerinden George Clooney, İngiltere Championship ekibi Derby Country'i satın almaya hazırlanıyor.

"HARİKA BİR GEÇMİŞİ OLAN ÇOK İYİ BİR KULÜP"

Ajansspor'da yer alan habere göre, İngiliz futbolunun efsane ismi Wayne Rooney ile iletişimde olan George Clooney "Derby County harika geçmişi olan çok iyi bir kulüp. Eminim çok iyi bir geleceği olacak. Belki bir futbol takımına sahip olmak benim için yeni bir adımdır" diye konuştu. Clooney'in geçmişte İspanyol Malaga takımını satın alması gündeme gelmiş ancak gerçekleşmemişti.

"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Acun Ilıcalı Ocak ayında İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City'i satın almıştı. Acun Ilıcalı bu konuda "En büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim ve Hull City'le güzel bir yolculuğa başladım" demişti. Hull City'in eski Başkan Yardımcısı Ehab Allam ise satışa ilişkin "Artık yeni birinin mantoyu devralma zamanı geldi. Acun ve ekibine gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum" ifadeleri kullanmıştı.

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