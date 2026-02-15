Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni erkekler 1500 metre finalinde Hollandalı Jens van 't Wout altın madalyanın sahibi oldu. Finali 2 dakika 12.21 saniyelik derece ile bitiren van 't Wout, ikinci altın madalyasını kazanmış oldu.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler 1500 metre yarışları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Final yarışını 2 dakika 12.21 saniyelik dereceyle bitiren Jens van 't Wout, altın madalya elde etti. Hollandalı sporcu, erkekler 1000 metre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını aldı.

Güney Koreli Hwang Dae-heon, 2.12.31'lik zamanıyla gümüş, Letonyalı Roberts Kruzbergs ise 2.12.39'lük süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
