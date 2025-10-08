Haberler

Hollanda'da Türkiye'ye Çifte Altın Madalya

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da yapılan Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda, Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir altın madalya kazanarak Türkiye'ye çifte şampiyonluk getirdi. Kökten, kadınlar finalinde İsveçli rakibini 6-1'le geçerken, Özdemir de erkekler finalinde İsviçreli rakibini yenerek zafere ulaştı.

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda Sinem Kökten kadınlar, Ferdi Özdemir de erkekler 9 top disiplininde altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Assen'deki organizasyonda çifte şampiyonluk elde etti.

Sinem Kökten, kadınlar finalinde İsveçli Ulrika Andersson'u 6-1 gibi net bir skorla geçerek altın madalyaya uzandı.

10 top disiplininde de Avrupa şampiyonu olan milli sporcu, bu başarısıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.

Erkekler finalinde İsviçreli Sascha Specchia ile karşılaşan Ferdi Özdemir, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli bilardocu Ferdi Özdemir de aynı zamanda 10 top disiplininde Avrupa'nın zirvesinde yer almıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Halkbankası hisseleri sert yükseldi

Uçakta sarf ettiği cümle piyasaları sarstı! Hisseler sert yükseldi
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.