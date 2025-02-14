İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe

Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na taraftarlardan tepki geldi. Maçı tribünden takip eden bir taraftar, Hatipoğlu'na 'Sen anca pasta yersin' şeklinde tepki gösterdi. Hatipoğlu, geçtiğimiz aylarda GSYİAD üyeleri ile birlikte yediği pasta ile gündem olmuştu.

Galatasaraylı bir taraftar, AZ Alkmaar maçının ardından Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na tepki gösterdi. Taraftarın söylediği, "Sen anca pasta yersin" sözleri dikkat çekti.

"SEN ANCA PASTA YERSİN"

Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmanın ardından en çok tartışılan isimlerden biri Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu oldu.

Galatasaraylı taraftarların, yaz ve ara transfer döneminde de tepki gösterdiği Hatipoğlu'na AZ Alkmaar maçından sonra ise "pasta" tepkisi gösterildi.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile deplasmanda oynadığı maçı tribünden takip eden bir taraftar, maçın ardından İbrahim Hatipoğlu tribünden indiği sırada, "Sen anca pasta yersin" şeklinde tepki gösterdi.

İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz aylarda GSYİAD üyeleri ile birlikte yediği pasta ile gündem olmuştu. Hatipoğlu ve üyelerin yediği pastadaki UEFA Avrupa Ligi kupası ve üzerindeki, "O sene bu sene" ifadeleri dikkat çekmişti.

Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
img

Erdoğan erken seçime kapıyı kapattı, Özel'den ilk yorum geldi
img

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıilker oymak:

Bize Güzel Pasda Yedirdin İBRAHİM BEY Bizi Çok ÜZDÜN

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bir de lig gitsin de o zaman görün...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.