Hokey: Gençler Avrupa Şampiyonası 2 21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki beşinci maçında Çekya'yı 1-0 yendi. 21 Yaş Altı Erkek Milli Hokey Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası 2'deki beşinci maçında Çekya'yı 1-0 yendi. Grubunu 2. sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, bu kategoride ilk kez son 8'e kalıp, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nı en üst etap olan Championship'te oynama hakkı elde etti. Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden milli takım, A Grubu'nda son maçında Çekya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Ramazan Kayar'ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Grupta daha önce İrlanda'yla 2-2 berabere kalıp, Polonya'ya 2-0 yenilen milliler, Galler'i 2-1 yenmiş, İtalya maçını da 2-2 eşitlikle tamamlamıştı. Spor AA / Fatih Çakmak Spor Haberler

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