Hocalık kariyeri tatsız başladı! Arda Turan'ın takımı Eyüpspor yine kazanamadı

Spor Toto 1. Lig 35. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Tuzlaspor golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Arda Turan, üçüncü maçından da galibiyet alamadı.

Spor Toto 1. Lig 35. hafta maçında Tuzlaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı. İki takım 1'er puan aldı.

GALİBİYET YOK

Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı 3. maçında da galip gelemedi. İlk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Arda Turan'ın takımı, ikinci maçta da Pendik'le 1-1 berabere kalmıştı.

59 PUAN OLDULAR

Eyüpspor, 1 puanla puanını 59'a yükselterek 3. sıraya yerleşti. 38 puanlı Tuzlaspor ise 12. sırada yer aldı. Eyüpspor gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise Rizespor'la oynayacak.