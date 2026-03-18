Hobi olarak başladığı boksta gözünü Avrupa şampiyonasına dikti

Denizli'de yaşayan 15 yaşındaki Ceyda Kuru, hobi olarak başlayıp ulusal başarılara uzandığı boksta uluslararası başarı için ter döküyor.

Güngör Aslan Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi ve Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru, boks yapan ortaokul arkadaşının tavsiyesiyle üç yıl önce boksla tanıştı.

Kuru, hobi olarak gördüğü sporu kısa sürede sevdi. Antrenörlerin de "yeteneklisin" demesiyle azmi artan Kuru, önce yerel müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

Kuru, zamanla ulusal organizasyonlarda ringe çıktı, başarısını orada da gösterip geçen yıl milli formayı giyme gururu yaşadı. Karadağ'da geçen yıl düzenlenen Türkiye'yi temsil eden küçük sporcu, 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda bronz madalya kazandı.

Kulübündeki arkadaşları için rol model olan milli boksör, yeni madalyalar için çalışmalarına devam ediyor.

"Savunma sanatlarına ilgim vardı"

Ceyda Kuru, AA muhabirine küçük yaşlardan beri savunma sanatlarına ilgi duyduğunu ama milli sporcu düzeyinde olacağını hayal etmediğini söyledi.

Boks yapan arkadaşının tavsiyesiyle yöneldiği bu spora başlangıçta hobi gözüyle baktığını anlatan Kuru, "İlerledikçe bu sporun benim için aslında iyi bir kariyer olabileceğini, ülkem için, benim için daha iyi yerlere gelebileceğimi antrenörümle birlikte keşfettik. Bunun üzerine artık bu sporu bir hobi, bir eğlence değil de kariyer olarak görmeye başladım." dedi.

Kuru, ilk büyük başarıyı 2024'te İzmir'de düzenlenen Üst Minikler İzmir Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak elde ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında hedeflediğim basamak orası değildi ama bu vesileyle daha çok çalıştım, daha çok hırs ve azim kazandım. 2025 Bayburt Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 52 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Federasyonumuzun bize sunduğu imkanlarla Trabzon, Çanakkale ve Kastamonu'da çalışmalarımızı sürdürdük, en iyi şekilde şampiyonaya hazırlandık. Karadağ Budva'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncülüğü elde ettim."

Kuru, ülkesini uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil ederek Türk bayrağını en üst seviyede dalgalandırmayı hedeflediğini vurgulayarak, bu yıl U17 Türkiye Boks Şampiyonası'na katılıp yeniden şampiyon olmak istediğini belirtti.

Türkiye şampiyonluğunu elde edip Avrupa şampiyonasına katılmayı arzuladığını kaydeden Kuru, Denizli'ye Avrupa şampiyonluğunda büyük bir başarı elde etmiş olarak dönmeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Milli takım antrenörü Asiltürk Özuysal da Ceyda'nın antrenmanlarını planlı şekilde sürdürdüklerini anlattı.

Ceyda'nın disiplinli çalışmasıyla önemli başarılara ulaştığını ifade eden Özuysal, "Hedefimiz olimpiyatlar, dünyalar. Ceyda arkadaşlarına her zaman örnek olarak maçlara hazırlandı. Avrupa şampiyonu olarak ülkemize geri dönmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
