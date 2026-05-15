Hisarcık'ta kurumlararası voleybol turnuvasında Devlet Hastanesi şampiyon oldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kurumlararası kaymakamlık voleybol turnuvasında şampiyonluğu Devlet Hastanesi kazandı.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller arasında birlik, beraberlik, dayanışma ve kaynaşmayı artırmak; sporu yaygınlaştırmak, çalışanları iş stresinden uzaklaştırarak sağlıklı yaşama teşvik etmek ve kurumlar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla Hisarcık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya 6 takım katıldı.

Centilmenlik ve dostluk ruhunun ön planda olduğu, 10 gün süren müsabakaların ardından oynanan final karşılaşmasında Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi, Hisarcık Orman İşletme Şefliğini 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Turnuvada üçüncülüğü ise Hisarcık İlçe Bölük Komutanlığı, Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımını 3-1 yenerek elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında takdim edileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı