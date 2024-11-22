Üye Girişi
Haberler

Hisarcık'ta öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi

Hisarcık'ta öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen öğretmenler arası masa tenisi turnuvası sona erdi.

Cumhuriyet İlkokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 12 öğretmen katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda kadınlarda, Şehitler Ortaokulundan Matematik Öğretmeni Bahar Köylü birinci, Şehitler Ortaokulundan Fen Bilgisi Öğretmeni Meltem Zengin ikinci ve Atatürk İlkokulundan Sınıf Öğretmeni Nuriye Girgin üçüncü oldu.

Erkeklerde, Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Sınıf Öğretmeni Serkan Hancı birinci, Cumhuriyet İlkokulundan Sınıf Öğretmeni Ekrem Girgin ikinci ve Şehitler Ortaokulundan Din Kültürü Öğretmeni Ramazan Şahin üçüncü oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

Gözü dönmüş bunların! Başkentin göbeğinde yaptıklarına bakın

Son Dakika Haberleri

WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK BAĞ-KUR 2025 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak? TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli? İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.