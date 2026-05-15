Hisarcık'ta Atatürk Koşusu düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Koşusu düzenlendi.

Ortaöğretim kurumları öğrencileri arasında kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen yarış, Hisarcık-Simav karayolu kavşağından başlayıp 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarında sona erdi.

Kızlar kategorisinde Irmak Türker birinci olurken, Tuğba Altun ikinci, Merve Altun ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde ise Mehmet Gündüz birinciliği elde etti. Tunahan Kızılcık ikinci, Hüseyin Dinç de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreninde protokol üyeleri tarafından takdim edileceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı