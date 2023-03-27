Hırvatistan maçı öncesi konuşan Mert Günok: Pes etmek lügatımda yok

Milli takım kalecilerinden Mert Günok, Hırvatistan maçı öncesi basın toplantısında açıklama yaptı. Hırvatistan maçının kolay olmayacağını belirten Günok, "Pes etmek benim lügatımda hiç olmadı. Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. En iyi yerlerde olmak için çalışmalarımı sürdürdüm." dedi.

A Milli Futbol Takımı kalecisi Mert Günok, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Günok, uzun bir aradan sonra milli takımda olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, milli takımın büyük maçları farklı oynadığını söyledi.

"MORALLERİMİZ YÜKSEK"

Hırvatistan maçının kolay olmayacağını belirten Günok, "İlk maçın galibiyetle tamamlanmasından sonra şu anda takım olarak morallerimiz yüksek. Hırvatistan bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nda ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler. Saygı duyuyoruz. İyi bir şekilde hazırlandık. Bizim için gruptan çıkmak çok önemli. Hocamız 8 adım olduğunu söyledi, ilk adımı geçtik, yarın da ikinci adımı geçmek istiyoruz. Önemli olan daha az hata yapmamız. Ermenistan maçında belirli bölümlerde bazı basit hatalar yaptık. Bu tarz hataları yarın yapmamamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Seyirci desteğiyle daha önce başardığımız gibi yine başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"PES ETMEK LÜGATIMDA YOK"

Geçirdiği sakatlık ile ilgili konuşan file bekçisi, "Pes etmek benim lügatımda hiç olmadı. Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. En iyi yerlerde olmak için çalışmalarımı sürdürdüm. Bu bir tercih meselesi, başımızda olan hocaların bizi tercih etmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Ağır bir sakatlık yaşadım. Ondan önce EURO 2020'ye giderken, bir maç haricinde hepsinde ben oynadım. Pandemiden sonra bir yıl ara verildiği için şampiyonada oynama şansı elde edemedim. Bu da içimde ukte kaldı. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. İlk adımı geçtiğimiz gün gerçekleştirdik. Hocamızın performansımı değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu her zaman da böyle olacak. 5-6 sene kadar oynamak istiyorum. Milli takımda olduğum için de çok mutluyum. EURO2024'de orada olmak istiyoruz." dedi.