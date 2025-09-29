Haberler

Hırvatistan Açık Golf Turnuvası'nda Türk Sporcular Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Hırvatistan'da düzenlenen Açık Golf Turnuvası'nda kadınlarda Deniz Sapmaz ikinci, erkeklerde ise Semih Engez üçüncü olarak başarı gösterdi.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan Golf Federasyonu tarafından Riverside Golf Zagreb sahasında gerçekleştirilen organizasyona 15 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Kadınlar kategorisinde mücadele eden Deniz Sapmaz'ın 213 gross skorla ikinci olduğu organizasyonda Semih Engez ise erkeklerde 214 gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
