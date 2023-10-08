Hindistan Başbakanı, Asya Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hangzhou Asya Oyunları'nda 100 madalya kazanma başarısı gösteren ülke sporcularını kutladı. Modi, sporcular için bir davet vereceğini belirterek, Asya Oyunları'nda yarışan takımları ağırlamayı ve sporcularla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

YENİ DELHİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hangzhou Asya Oyunları'nda 100 madalya kazanma başarısı gösteren ülke sporcularını kutladı.

Modi, Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Asya Oyunları'nda Hindistan için çok önemli bir başarı elde edildi! Hindistan halkı, oyunlarda 100 madalya gibi bir rakama ulaşıldığı için çok heyecanlı. Çabalarıyla Hindistan için bu tarihi olayı mümkün kılan olağanüstü sporcularımızı yürekten kutluyorum. Hayranlık uyandıran her performans tarihe geçti ve bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı sporcular için bir davet vereceğini belirterek, "Ayın 10'unda Asya Oyunları'nda yarışan takımlarımızı ağırlamayı ve sporcularımızla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Hangzhou'ya 100 madalya barajını aşma hedefiyle bugüne kadarki en büyük kafileyle giden Hindistanlı sporcular, 19. Asya Oyunları'nda 25 altın, 35 gümüş ve 40 bronz madalya kazanarak ülkenin 2018'de elde ettiği 70 madalya sayısını geçti.