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Himmetli İlk ve Ortaokulu Sporcuları Adana İl Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Himmetli İlk ve Ortaokulu Sporcuları Adana İl Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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Saimbeyli'deki Himmetli İlk ve Ortaokulu halter ve bilek güreşi takımları, Adana İl Şampiyonası'nda birçok derece kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Saimbeyli'de Himmetli İlk ve Ortaokulu halter ve bilek güreşi sporcuları Okul Sporları Adana İl Şampiyonasında çeşitli dereceler elde etti.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Adana İl Şampiyonası'nda halter branşında 5 öğrenci ile katılan Himmetli İlk ve Ortaokulunda 7. sınıf öğrencileri Efecan Akdoğan ve Bayram Dirican ile 8. sınıf öğrencisi Kübra Kuruoğlu birinci oldu.

Genç sporcular, bu sonuçla Sinop'ta düzenlenecek olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Öte yandan aynı şampiyonaya katılan bilek güreşi takımı sporcuları 3 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve 6 dördüncülük elde etti.???????

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Spor

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