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Diyarbakır'daki Hilar Mağaraları'nda yoga etkinliği düzenlendi

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki 12 bin yıllık Hilar Mağaraları'nda, Dünya Yoga Günü kapsamında 60 kadın antrenörün katılımıyla yoga, nefes egzersizleri ve meditasyon etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Hilar Mağaraları'nda "Dünya Yoga Günü" kapsamında yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 60 kadın antrenör bir araya geldi.

12 bin yıllık Hilar Mağaraları'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yoga eğitmenleri eşliğinde nefes egzersizleri, meditasyon ve yoga yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlikte katılımcılar, tarihi atmosferde sağlıklı yaşama dikkati çekti.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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