Hilal Öztürk, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi ve milli judocu Hilal Öztürk, Riyad'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda +78 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Öztürk'ü başarısından dolayı tebrik etti.

Riyad'daki 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda +78 kiloda altın madalya kazanan MCBÜ'lü milli judocu Hilal Öztürk, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, şampiyon sporcuyu başarılarından dolayı tebrik etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Milli Judocu Hilal Öztürk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadınlar +78 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Başarının ardından açıklama yapan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Öztürk'ü başarısından dolayı tebrik etti.

Oyunlarda rakiplerini bir bir eleyerek finale yükselen Öztürk, burada da üstün teknik ve fiziksel performans sergileyerek kürsünün en üst basamağına çıktı. Milli sporcu, elde ettiği şampiyonlukla hem Türkiye'nin hem de üniversitesinin gururu oldu.

Başarının ardından açıklama yapan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Hilal Öztürk'ü tebrik ederek, "Spor Bilimleri Fakültemizin değerli öğrencisi, Milli Judocumuz Hilal Öztürk'ün 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda kazandığı altın madalya ile yaşadığımız gurur tarifsiz. Akademik yaşamıyla birlikte spor kariyerini de zirveye taşıyan öğrencimizi gönülden tebrik ediyor, kendisine gelecek şampiyonalarda başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Milli sporcu Öztürk'ün başarılarının devam etmesi temenni edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
